Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın yeni Emniyet Müdürü Necmettin Koç oldu
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Kütahya'nın yeni Emniyet Müdürü Necmettin Koç oldu

1 saat önce

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Necmettin Koç atandı.

Kütahya'nın yeni Emniyet Müdürü Necmettin Koç oldu, System.String[]

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Necmettin Koç atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü vazifesine polis başmüfettişi Necmettin Koç getirildi.


30 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Çevik ise, merkeze alındı. - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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