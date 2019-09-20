Kütahya'nın yeni Emniyet Müdürü Necmettin Koç oldu
1 saat önce
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Necmettin Koç atandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Necmettin Koç atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü vazifesine polis başmüfettişi Necmettin Koç getirildi.
30 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Çevik ise, merkeze alındı. - KÜTAHYA
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