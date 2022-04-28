Kütahya'nın Yeşil Cami'si adını zengin motifli iç süslemelerinden alıyor - Son Dakika

Kütahya'da Osmanlı'nın son döneminden kalma tarihi Yeşil Cami, adını aldığı yeşil ve altın sarısı iç süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Saray Mahallesi'ndeki, 1905 yılında mimarlığını Kütahya mutasarrıfı Ahmed Fuad Paşa'nın yaptığı cami, hayırseverlerin destekleriyle inşa edildi. 117 yıllık camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyor.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine, Yeşil Cami'nin Kütahya'nın süslemesi en güzel ibadethanelerinin başında geldiğini söyledi.

Caminin süslemelerinin Osmanlı döneminde Kütahya'da memur olan saray ressamlarından Rıza Bey tarafından yapıldığını belirten Demirtaş, şu bilgileri paylaştı:

"Kaynaklarda caminin mimarının bizzat Ahmed Fuad Paşa olduğu geçiyor. İç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir. Caminin iç süslemelerini görmek için birçok ziyaretçi geliyor."

"Avizesi de zamanının hususiyetlerini aktaran bir şaheserdir"

Mihrabın bir metre genişliğinde dalgalı yaprak uçlarını andıran kompozisyonla kelimelerle ifade edilemeyecek güzellikte motiflerle süslendiğine işaret eden Demirtaş, "Minber de çok orijinal süslenmiş. Kubbeye bağlı olan avize de zamanının hususiyetlerini aktaran bir şaheserdir. Kare plan üzerinde yapılan caminin duvar ve pencere kenarları yontma taştan yükseltilmiş ve sekizgen kasnak üzerine kubbe oturtulmuştur." dedi.

Demirtaş, tarihi caminin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce orijinalliği korunarak 2008 yılında restore edildiğini anlattı.

Camiyi ziyarete gelen Kazım Tutak da bu yapının, süslemeleri nedeniyle bugüne kadar gördüğü en güzel eser olduğunu dile getirdi.