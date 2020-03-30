Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası - Son Dakika

Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde pozitif çıkan bir koronavirüs vakasının ardından karantina uygulaması başlatıldı. Pozitif vakanın temas ettiği 43 kişi hakkında ev karantinası uygulanıyor.

Kütahya Valiliği, dün Simav ilçesine bağlı 900 nüfuslu Yeşildere köyünde testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Simav ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklığındaki köyde Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedbir alınarak giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan vakanın yakını ve temas ettiği toplam 43 kişi hakkında önlem alınarak ev karantinası uygulandı. Yaklaşık 1 haftadır evden çıkamayan ve testleri negatif çıkan kişiler sağlık ekiplerince sık sık kontrol ediliyor.

KÖYDE PANİK HAVASI YOK

Koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına neredeyse tamamen uyulan köyde sokaklar boş kaldı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında köylülerin dışarı çıkmadığı belirtildi. Köy camilerinden de karantina uygulandığı ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarı anonsları yapılıyor. Ayrıca ateş ile öksürük gibi koronavirüs belirtisi olanların hemen muhtarlık ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi. Kütahya Sağlık Müdürlüğü'nün ev karantinasında bulunan 43 kişi dışında diğer köy sakinleriyle ilgili de tarama yapacağı belirtildi.

Kütahya kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklığındaki Yeşildere köyüne en yakın 2 kilometre mesafede Eydemir köyü bulunurken, diğer çevre köylerin ise yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu ve herhangi virüs yayılma tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.