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Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.


Domaniç- İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, sürücülere zor anlar yaşattı.


Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı.


Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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