Kütahya'nın Yüylük köyü, karantinaya alındı - Son Dakika

KÜTAHYA Valiliği'nce Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünün, koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün karantinaya alındığı açıklandı.

Kütahya Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde koronavirüs vakaları görüldüğü belirtildi. Bu nedenle köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük Köyünde pozitif vakalar görülmesi nedeniyle köy karantina altına alındı. Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 13.00 itibarıyla Yüylük Köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.