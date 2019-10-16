Kütahya odun yüklü traktör devrildi 1 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Sefa Köyü yakınlarında odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu Kadir Keskin Numan yaralandı.

Kaza, Domaniç ilçesi Sefa köyü mevkiinde meydana geldi. Enver Cengiz kullandığı 16 H 4368 plakalı odun yüklü traktörle kum ocağı mevkiine geldiğinde dikkatsizlik sonucu şarampole devrildi. Yan yatan traktördeki Kadir Keskin Numan yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Numan ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Enver Cengiz ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.