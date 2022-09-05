Alınan bilgiye göre, metal levha üretimi yapan bir fabrikada taşıma vincinin devrilmesi sonucu 30 yaşındaki Onur Cem Kara olay yerinde hayatını kaybederken, Y.T., M.H.Ö. ve M.N.O yaralandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki ( OSB ) bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya OSB'de iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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