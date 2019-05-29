Son Dakika Haberleri: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi

1 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışan ve emekli olan personel için iftar programı düzenlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi, System.String[]
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışan ve emekli olan personel için iftar programı düzenlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Bölge Müdürü Adnan Kayım, iftara katılan personele tek tek teşekkür etti. Kayım, "Sizlerle birlikte aynı sofrada buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu mübarek ayın ve günlerin hürmetine herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Ramazan ayının birlikte yapılan iftarlarla daha güzel yaşandığına dikkat çekerek düzenlenen iftar yemeği için Bölge Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

İftar yemeğine Bölge Müdürü Adnan Kayım, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve işletme müdürlerinin yanı sıra emekli olan eski bölge müdürleri, şube müdürleri ve personel katıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:09 Kaynak: İHA
Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, İmamoğlu ile Askerlik Fotoğrafını Paylaştı Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 14:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]