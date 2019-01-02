Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Vatandaşlara 2 Bin 19 Adet Fidan Dağıttı
1 saat önce
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 bin 19 fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
Kütahya
Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 bin 19 fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
Ücretsiz dağıtılan fidanlarla orman sevgisi ve tabiat konularında farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını belirten Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Yeşili, doğayı ve ormanları koruyarak gelecek nesillere yeşili bol bir dünya bırakma çabasındayız. 2019 yılında da orman alanlarını korumak ve çoğaltmak için çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" dediler.
2019 adet fidanın dağıtıldığı etkinliğe Kütahyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. (EFE
) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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