Son Dakika Haberleri: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Vatandaşlara 2 Bin 19 Adet Fidan Dağıttı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Vatandaşlara 2 Bin 19 Adet Fidan Dağıttı

1 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 bin 19 fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Vatandaşlara 2 Bin 19 Adet Fidan Dağıttı, System.String[]
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 bin 19 fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Ücretsiz dağıtılan fidanlarla orman sevgisi ve tabiat konularında farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını belirten Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Yeşili, doğayı ve ormanları koruyarak gelecek nesillere yeşili bol bir dünya bırakma çabasındayız. 2019 yılında da orman alanlarını korumak ve çoğaltmak için çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" dediler.

2019 adet fidanın dağıtıldığı etkinliğe Kütahyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. (EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu

Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4 Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 13:03:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Vatandaşlara 2 Bin 19 Adet Fidan Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]