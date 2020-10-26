Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında

26.10.2020 12:41
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni idari binasında hizmet vermeye başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni idari binasında hizmet vermeye başladı.

2016 yılında yapımına başlanan, toplantı salonları, otoparkı ve modern çalışma odalarıyla günün şartlarına uygun şekilde dizayn edilen Orman Bölge Müdürlüğü yeni idari binası hizmete girdi.

Kütahya'ya hakim bir yerde projelendirilen Orman Bölge Müdürlüğü idari binası Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü, teknik personel, memur ve işçilerin duaları ile hizmet vermeye başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü yine idari binasının hizmete açılışında konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Orman Genel Müdürlüğümüze yakışan yeni idari binamızın hayırlı olmasını dilerim. Çalışma koşulları çok daha iyi olan bu hizmet binamızda, hem personelimiz daha konforlu bir ortamda görev yapma imkanı bulacaklar, hem de vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet verebileceğiz. Tüm personelimize bu yeni binamızda, yeni heyecan ile başladıkları çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ta Orman Bölge Müdürlüğü personeline yeni çalışma ortamlarında başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu ve idari bina açılış duasını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ve yapılan duaların ardından Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, tüm personeli ile birlikte yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Bina açılışı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem'de yer aldı. - KÜTAHYA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında

Orman Bölge Müdürlüğü, Hüseyin Demirtaş, Hasan Keskin, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında - Son Dakika

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