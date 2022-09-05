Kütahya'da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı

05.09.2022 12:06
Kütahya'da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştirilirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştirilirdi.

Genellikle dağlık alanlarda, çam ve meşe ağaçlarının dibinde, toprak altında bulunan ve yüksek getirisi olan trüf mantarının alan tespiti için Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Tavşan Tepesi mevkisinde trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda toprak altındaki trüf mantarları eğitimli köpekler tarafından tespit edilerek, mantarların yetiştiği alanların envanterleri çıkarıldı.

Arama çalışmalarına katılan Kütahya Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, trüf mantarının Kütahya'da da bazı bölgelerde doğal olarak yetiştiğini ve bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Trüf mantarının dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını artırdığını belirten Dündar, şunları kaydetti:

Trüf mantarının gıda sektöründe aromasından dolayı çok fazla aranan bir ürün olduğu biliniyor. Bu mantarın birçok cinsi olmakla birlikte bunlar arasında en değerli olanının "kara elmas" olarak anılan siyah trüf mantarıdır. Kütahya'mızda doğal olarak yetiştiği daha öncesinden tespit edilen trüf mantarının yetişme alanlarını tespit etmek için çalışma başlattık. Trüf mantarının bölgedeki varlığının tespiti için yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Kütahya'da feci kaza! 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı Kütahya'da feci kaza! 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı Kütahya OSB'de iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kütahya OSB'de iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Altıntaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement