Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde E - Satış uygulaması

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sanal ortamda oduna dayalı orman ürünlerinin satılmasıyla ilgili başlatılan 'E-satış' uygulaması Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da hayata geçirildi.



E-satış sistemi müşterilerin ihale salonuna gelmeden kendi bürolarından teminat yatırarak satış yapabilmelerinin yanında müşterilerin kendi sayfalarından yapmış oldukları işlemleri de geriye dönük olarak görmelerine olanak sağlıyor.



Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem; İhalelere katılmak isteyenlerin, esatis.ogm.gov.tr internet adresinde "Sözleşmeler ve Şartnameler" başlığı altında yer alan "İhaleye Katılabilme Şartları"nda ifade edilen belgeleri hazırlayarak, katılım sağlayacağı ihaleye göre en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim ederek sisteme kayıt olmaları gerektiğini belirtti.



Orman ürünü kullanan sektörün işlerini kolaylaştıran elektronik ortamda satış uygulaması Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ile Muhasebe Yetkilisi Emel Kahraman'ın katılımı ile yapıldı. İlginin çok olduğu ve farklı bölgelerden katılımcıların olduğu e-satış uygulamasında; bütün emvaller pazarlığa kalmadan satıldı. İhalede 225 Milyon 767 bin 70 TL gelir elde edildi. - KÜTAHYA