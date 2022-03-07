KÜTAHYA OSB'DE ÇALIŞAN HER 100 KİŞİDEN 45'İ KADIN - Son Dakika

KÜTAHYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalarda istihdam edilen her 100 kişiden 45'ini kadınlar oluşturuyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yeni açılacak fabrikalarda istihdam edilecek kadınlarla birlikte bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediyoruz dedi.

Her yıl yaklaşık 256 milyon dolarlık ihracatı ve 10 bin 500'ün üzerinde çalışanıyla ülke ekonomisine katkı sunan Kütahya OSB'de istihdam edilen her 100 kişiden 45'ini kadınlar oluşturuyor. Seramik sektörünün ağırlıkta olduğu OSB'de, 116 fabrikanın üretimini sürdürdüğünü ifade eden Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya asırlar öncesinden gelen seramik ve çini üretimiyle özdeşlemiş. Çalışanlarımızın yüzde 45'i kadınlardan oluşuyor. Son olarak TOBB'un 'Sanayi'de Kadın Eli' projesine önemli destek vermeye çalışıyoruz. Projeye biz de fabrikalarımızı açarak, onlara çalışacakları yerleri göstererek, eğitimler almalarını sağlayarak destek vermeye çalışıyoruz. Kütahya'da geçmişten gelen kültürle kadına pozitif ayrımcılık yıllardır var. İyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Bu seneki hedefimiz yeni yatırımlarla 12 bin 500 istihdama ulaşmak. Bu rakamlara çıktığımızda kadın ve erkek çalışan oranlarının yarı yarıya olacağını düşünüyoruz dedi.

'KADINLAR DAHA SABIRLI, DAHA ÇALIŞKAN'

Bir fabrikada İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Özlem Güneş, kadınların daha sabırlı ve çalışkan olduğunu belirterek, '70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerinde varız. Kadın çalışanımız yüzde 40 civarında. Kadın çalışanları daha çok tercih etmemizdeki sebep, daha sabırlı, daha istikrarlı, çalışkan ve ısrarcı olmaları. Kariyer hedefi anlamında da onları daha ısrarcı görebiliyoruz. Yükselme istekleri daha fazla diye konuştu.

'AYAĞIMIZ YERE SAĞLAM BASIYOR'

Kadınların yoğun olarak çalıştığı ortamdan çok mutlu olduğunu söyleyen fabrika çalışanı Olcay Akarsu (27), 'Evliyim ve 9 aydır burada çalışıyorum. Çalıştığım ortamdan gayet memnunum. İşimiz severek yapıyorum. Herkese kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceğini gösteriyoruz. Böylece özgüvenimiz de yerine geliyor. Ayağımız yere sağlam basıyor dedi.

Fabrika çalışanlarından Özge Akuysal (32) ise, '4 senedir bu işi yapıyorum. Ortamı seviyorum ve işimi severek yapıyorum. Mutlu olduğum işi yaptığımda kalitesi de daha iyi oluyor. Bekarım ve kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Daha becerikli olduğumuz için erkeklerin yapamadıklarını yapıyoruz dedi.