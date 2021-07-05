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Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı - Son Dakika

Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı

05.07.2021 22:37

Kütahya Otogarı'nda bir sağlık personeli ortama uyarak "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma haberi sonrası Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan sağlık personeline sahip çıkarak, "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok" dedi.

Kütahya Otogarı'nda kurulan Kovid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirmesi izleyenleri gülümsetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

BAKAN KOCA, SAĞLIK PERSONELİNE SAHİP ÇIKTI

Soruşturma haberi sonrası sağlık personeline sahip çıkan Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kütahya Otogarı'ndaki ilginç aşı davetine soruşturma açılmasına Bakan Koca'dan itiraz
Kütahya Otogarı'ndaki ilginç aşı davetine soruşturma açılmasına Bakan Koca'dan itiraz
Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Hayranımsana : Bence de adam işine mizah katmış, yaygarlık bişey yok. Proaktif bir çalışan demekki. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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