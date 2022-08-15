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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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