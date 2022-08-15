Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

15.08.2022 10:03

Kütahya otogarında polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kütahya otogarında polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde

F. A ve R. B. isimli şahısların il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Adı geçen şüpheliler, yürütülen takip neticesi otogarda yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde, 573 sentetik ecza, 1.48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan R. B. hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F. A. tutuklandı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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