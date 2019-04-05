Son Dakika Haberleri: Kütahya Otomobilden 2 Dakikada Ses Sitemlerini Çaldılar

Kütahya Otomobilden 2 Dakikada Ses Sitemlerini Çaldılar

1 saat önce

Otomobilden 2 dakikada ses sitemlerini çaldılarKütahya'da gece yarısı park halindeki 7 ayrı otomobilden, teyp, hoparlör ve ses tesisatı çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobilden 2 dakikada ses sitemlerini çaldılar

Kütahya'da gece yarısı park halindeki 7 ayrı otomobilden, teyp, hoparlör ve ses tesisatı çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 8 yıllık kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkarken, bir aracı 2 dakika içerisinde açıp ses sistemi ve teyp çaldıkları görüldü.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir gecede meydana gelen 7 ayrı otodan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Lala Hüseyin Paşa ve Bahçelievler mahallelerinde 7 ayrı otomobilden teyp, hoparlör ve flaş bellek çalındığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Araçlarda parmak izi incelemesi ve olay yerlerinden güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis hırsızlık şüphelilerinin Orhan Gezgin (20) ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Efer Çınar Karakiraz (21) olduğunu tespit etti. İki şüpheli polis ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK 2 DAKİKA SÜRÜYOR

Şüphelilerle ilgili yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, park halindeki otomobillerin kilitlerini açarak, bagaj ve içindeki teyp, ses sistemlerini çalmalarının 2 dakika sürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:33 Kaynak: DHA

Kütahya, Polis, Güncel
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