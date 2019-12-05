Son Dakika Haberleri: Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktıKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil ilçe girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada motor ve hoparlör kısımlarına gizlenmiş 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Polis araçta bulunan şüpheliler A.E. ve E.B.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

Tavşanlı, Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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