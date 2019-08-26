KÜTAHYA Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
1 saat önce
KÜTAHYA Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:08 Kaynak: DHA
KÜTAHYA Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
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