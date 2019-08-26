Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
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KÜTAHYA Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

1 saat önce

KÜTAHYA Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı.

KÜTAHYA Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:08 Kaynak: DHA
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