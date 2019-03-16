Son Dakika Haberleri: Kütahya Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihar Etmek İstedi

Kütahya Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihar Etmek İstedi

1 saat önce

Otomobilinde av tüfeğiyle intihar etmek istediKÜTAHYA'da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle intihar etmek isteyen Halil Aydoğmuş (41) ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihar Etmek İstedi, System.String[]
Otomobilinde av tüfeğiyle intihar etmek istedi

KÜTAHYA'da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle intihar etmek isteyen Halil Aydoğmuş (41) ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışan evli Halil Aydoğmuş, kendisine ait 43 AL 400 plakalı otomobille Yunus Emre Mahallesi Kozluca sokak park halinde durduğu sırada av tüfeğiyle intihar etmek için göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Aydoğmuş, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:24 Kaynak: DHA

Kütahya, Aydoğmuş, Güncel
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