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Kütahya otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı

6 saat önce

Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandıKÜTAHYA'da polisin ihbar üzerine otomobilde ruhsatsız kuru sıkı tabancadan bozma olduğu tahmin edilen silah ve bir miktar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı

KÜTAHYA'da polisin ihbar üzerine otomobilde ruhsatsız kuru sıkı tabancadan bozma olduğu tahmin edilen silah ve bir miktar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü M.Ç. tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinden gelen 43 UC 789 plakalı otomobilde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Dumlupınar Üniversitesi önünde aracı takibe alan polis Kızıl Bayır mevkiinde aracı durdurmak için ihtarında bulundu. İhtarlara uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tavşanlı çevre yolu polis denetleme noktasına yakın alanda aracın önünü keserek durdurdu. Otomobildeki 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada ön koltuğun altına gizlenmiş bir adet kuru sıkı tabancadan bozma olduğu değerlendirilen silah ile içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, araç sürücüsü M.Ç. tutuklandı. Ele geçirilen silah ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Kütahya otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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