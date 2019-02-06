Kütahya Parmağına Sıkışan Yüzükleri İtfaiye Keserek Çıkardı
31 dakika önce
Parmağına sıkışan yüzükleri itfaiye keserek çıkardıİZMİT'te, aracının aküsünü tamir etmeye çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu eli şişen Bahri F.'nin yüzükleri parmaklarını sıkıştırdı.
Parmağına sıkışan yüzükleri itfaiye keserek çıkardı
İZMİT'te, aracının aküsünü tamir etmeye çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu eli şişen Bahri F.'nin yüzükleri parmaklarını sıkıştırdı. Bahri F.'nin parmağındaki yüzükler itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.
Aracının motorunu tamir ettiği sırada aküden gelen elektrik akımına kapılan Bahri F.'nin eli 1 hafta içerisinde şişti. Parmaklarındaki yüzüklerin kendisine zarar verdiğini fark eden Bahri F., Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne geldi. Doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bahri F.'nin elindeki 2 yüzüğü doktor nezaretinde müdahale ederek kesti. Yüzüklerin çıkarılmasının ardından Bahri F. tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:42 Kaynak: DHA
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