Son Dakika Haberleri: Kütahya Parmağına Sıkışan Yüzükleri İtfaiye Keserek Çıkardı

Kütahya Parmağına Sıkışan Yüzükleri İtfaiye Keserek Çıkardı

31 dakika önce

Parmağına sıkışan yüzükleri itfaiye keserek çıkardıİZMİT'te, aracının aküsünü tamir etmeye çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu eli şişen Bahri F.'nin yüzükleri parmaklarını sıkıştırdı.

Kütahya Parmağına Sıkışan Yüzükleri İtfaiye Keserek Çıkardı, System.String[]
Parmağına sıkışan yüzükleri itfaiye keserek çıkardı

İZMİT'te, aracının aküsünü tamir etmeye çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu eli şişen Bahri F.'nin yüzükleri parmaklarını sıkıştırdı. Bahri F.'nin parmağındaki yüzükler itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.

Aracının motorunu tamir ettiği sırada aküden gelen elektrik akımına kapılan Bahri F.'nin eli 1 hafta içerisinde şişti. Parmaklarındaki yüzüklerin kendisine zarar verdiğini fark eden Bahri F., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bahri F.'nin elindeki 2 yüzüğü doktor nezaretinde müdahale ederek kesti. Yüzüklerin çıkarılmasının ardından Bahri F. tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:42 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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