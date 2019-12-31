Kütahya-polis sobalı evleri ziyaret edip 'zehirlenmelere' karşı uyardı - Son Dakika
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Kütahya-polis sobalı evleri ziyaret edip 'zehirlenmelere' karşı uyardı

6 saat önce

Polis sobalı evleri ziyaret edip 'zehirlenmelere' karşı uyardıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri sobalı evleri ziyaret ederek zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Polis sobalı evleri ziyaret edip 'zehirlenmelere' karşı uyardı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri sobalı evleri ziyaret ederek zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri Mustafa Özel ve bölgeden sorumlu polis ekipleri, soğuk hava şartları nedeniyle sobayla ısınan evlere ziyaretlerde bulundu. Dağçeşme Mahallesinde Ahmet Yalçın'ın evine konuk olan polis ekipleri, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler ve sobaların nasıl yakılacağı konusunda bilgi vererek kaçak kömür kullanılmaması gerektiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Yalçın, emniyete göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek, Polisler sobalı evleri gezerek uyarılarda bulundu. Yanlış bildiğimiz konularda da bizi uyardı. Kendilerine çok teşekkür ederizö dedi.

Dağçeşme Mahalle Muhtarı Bayram Arslan ise, soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleriyle evleri dolaştıklarını belirterek, Emniyet ekipleri ile sobalı evleri dolaşıyoruz. Kaymakamlığımız ve emniyetimizin bu tür faaliyetlerinden mahalle olarak oldukça memnunuz. Sobalı evlerde herhangi bir zehirlenme olmaması için ev sahiplerini uyarıp bilgi veriyorlar dedi.

Kütahya-polis sobalı evleri ziyaret edip 'zehirlenmelere' karşı uyardı

Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Özel, Tavşanlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
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