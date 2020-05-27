Kütahya polisinden 65 yaş ve üzerindekilere bayram telefonu - Son Dakika

KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi ekipleri, kentte yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü yaklaşık 4 bin kişiyi arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutlayıp, talep ettikleri ihtiyaçlarını karşıladı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi'nde görevli polis memurları, yalnız yaşadığı tespit edilen yaklaşık 4 bin 65 yaş ve üstü kişiyi tek tek arayıp, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un talimatıyla yapılan uygulamada yaşlıların bayramda yalnız hissetmemesi amaçlanırken, ihtiyaçları da soruldu. 65 yaş ve üstü kişilerin talepleri de Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılandı.Kütahya'da oturan Süleyman Demirel (73), telefonla arayıp Ramazan Bayramı'nı kutlayan polis ekiplerine yalnız olmadığını gösterdikleri için teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğü'müzden polislerimizden Allah razı olsun. Aldığım bu telefon beni çok duygulandırdı. Rabbim ayaklarına taş değirmesin, vazifelerinde başarılar dilerim" dedi.