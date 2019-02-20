Son Dakika Haberleri: Kütahya Polisinden Örnek Davranış

Kütahya Polisinden Örnek Davranış

21 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Kütahya'dan tam destek geldi.

Kütahya Polisinden Örnek Davranış, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Kütahya'dan tam destek geldi. Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın da destek verdiği kampanyada bir günde 62 ünite kan bağışı yapıldı.

"Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla düzenlenen Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyası kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu. Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın da destek verdiği kampanyada bir günde 62 ünite kan bağışı alındı. Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Toraman, "Kızılayımız ülkedeki kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Dolayısıyla bu tip organizasyonlarla hem kan bağışı bilincini oluşturmaya hem toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyorlar. Bu katılım da duyarlılığın olduğunun işareti. Milletimiz bu konuda çok hassas" dedi.

Kan bağışı çağrısında da bulunan Vali Toraman, "Herkesin belli aralıklarla kendilerini sağlıklı hissettikleri müddetçe kan bağışında bulunmasını talep ediyor, bugüne kadar verdikleri destekleri devam ettirmelerini arzu ediyoruz. Katılımlarından dolayı emniyet teşkilatımızın mensuplarına ve görevlerini özveriyle yerine getiren Türk Kızılayı personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kan bağış merkezi müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, kampanyaya destek veren Kütahya Emniyetine teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:04 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Kütahya, Güncel
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