Kütahya Polisten Kaçan Alkollü Sürücü Tüm Ekipleri Alarma Geçirdi

Kütahya
'da seyir halindeki bir araca çarpan otomobil sürücüsü M.Ş. (29), kendisini durdurmak isteyen bekçilerin üzerine araç sürerek kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacının ardından yakalanan M.Ş.?nin ehliyetine daha önce el konulduğu ve 1.65 promil alkol olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş. ve 2 arkadaşı gözaltına alınırken, trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali ve ters yönde ilerlemek suçlarından 14 bin lira idari para cezası kesildi.
Kütahya'da oturan M.Ş. dün gece 43 NL 438 plakalı otomobilinde O.A. ve B.A. isimli arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. 75'nci yıl Mahallesi Dumlupınar
Bulvarı Vali konağı karşısında park halindeki otomobile çarpan M.Ş., kendisini görerek durdurmak isteyen bekçilerin üzerine aracı sürerek kaçtı. Kütahya'da polis ekiplerini alarma geçiren sürücü M.Ş., Zafertepe kavşağında yolu kapatan polisleri fark edince diğer sürücüleri de tehlikeye düşürerek kırmızı ışıkta geçip çevre yolunda ters yönden girip kaçmaya devam etti. Sürücü M.Ş., Ağaçköy mahallesine girerek izini kaybettirmeye çalışırken, yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu girdiği boş arazide yakalandı. Otomobil sürücüsü M.Ş. ve diğer erkek arkadaşı polise direnince yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Polislerin neden kaçtığını sorması üzerine M.Ş., ehliyetine daha önce alkolden el konulduğunu ve yine alkollü olduğu için kaçtığını söyledi.
Otomobildeki diğer arkadaşları O.A. ve kadın B.A. ise polise M.Ş.?ye durmasını söylemlerine rağmen kaçmaya devam ettiğini anlattı. Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü M.Ş.?nin 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.?ye trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali, ters yönde ilerlemek ve alkollü araç kullanmak suçlarından yaklaşık 14 bin lira para cezası kesildi. Araçta ise çok sayıda içki şişesi bulundu. Polise mukavemet gösteren M.Ş. ve O.A. ve kadın B.A. ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal
Polis Merkezi'ne götürüldü.