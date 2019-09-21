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Kütahya polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındıKÜTAHYA'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında takipteki sivil polis aracını sıkıştırıp, kaza yapmasına neden oldu.

Polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

KÜTAHYA'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında takipteki sivil polis aracını sıkıştırıp, kaza yapmasına neden oldu. Kazada bir polis memuru yaralanırken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında polis, trafiği tehlikeye düşüren 11 DT 191 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen otomobil, yoluna devam etti. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında, kaçan otomobil, takipteki sivil polis aracını sıkıştırarak, su kanalının beton duvarına çarpmasına neden oldu. Kazada Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru O.Ş. yaralandı. Yaralı polis, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan otomobil ise, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakalandı. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:50 Kaynak: DHA
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