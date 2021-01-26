Kütahya Porselen, 50. kuruluş yıldönümünü online üzerinden rekor katılımla gerçekleştirdi - Son Dakika

Kütahya Porselen, 50. kuruluş yıldönümünü online üzerinden rekor katılımla gerçekleştirdi

26.01.2021 10:29
Kütahya Porselen, 50. kuruluş yıldönümünü online üzerinden rekor katılımla gerçekleştirdi, System.String[]

Kütahya Porselen'in 50. Yıl kutlaması ve Yükselen Yıldızlar Ödül Töreni pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel'de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Kütahya Porselen'in 50. Yıldönümü kutlamasına, Türkiye'de ilk kez rekor katılımla yüzlerce iş ortağı aynı anda online olarak bağlandı.

Kütahya Porselen'in 50. Yıl kutlaması ve Yükselen Yıldızlar Ödül Töreni pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel'de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Kütahya Porselen'in 50.  Yıldönümü kutlamasına, Türkiye'de ilk kez rekor katılımla yüzlerce iş ortağı aynı anda online olarak bağlandı.

KütahyaPorselen 50. Yıl kutlama törenine, NG  Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Semal Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral ile diğer aile üyeleri katıldı. Ayrıca,  Nafi Güral'ın değerli ağabeyi Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral da törene katılarak Kütahya Porselen'in 50. Yıl dönümü kutlamasını onurlandırdı.

Nafi Güral, Kütahya Porselen'in 50 yıllık hikayesini anlattı

Görkemli törenin açılış konuşmasını yapan NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, KütahyaPorselen'in kuruluş hikayesinin çok zor şartlarda başladığını söyledi: "1971'de Kütahya'da bir hareket başladı. Atatürk hayatta iken ülkenin her noktasında bir fabrika kurulmasını, böylelikle sanayinin ülkemize yerleşmesini istemişti. O dönemde yurt dışından uzmanlar çağırmışlar, uzmanlar her yeri gezip öneriler sunmuşlar. Kütahya'ya gelen bir Fransız uzman, verdiği raporda Kütahya'da porselen üretilmesini önermiş. Burada her türlü şartlar hazır, burada porselen üretilmesi lazım demiş. Tabi 30'lu yıllar evlerimizde porselen yok ki nasıl üretelim gibi bir durumla karşılaşılmış. Sonra Atatürk demiş ki, Kütahya'da bir kiremit fabrikası kurun. Biz bunu vasiyet olarak kabul ettik."

Nafi Güral, Kütahya Porselen'in 50 yıllık ilham veren yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "1971 yılında bir girişim ortaklığı oldu. Ortaklıkta başkan yardımcısı olarak ben de bulundum. Çalıştık kolları sıvadık ama 12 Mart Muhtırası oldu. Krediyi aldık, temelini attık, inşaat başlayacak bu arada Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Ama biz durmadık, sıkıntılara rağmen devam ettik, iyi ki de etmişiz. Yola devam ederken faiz yükü, kur farkı baskısı bir de bankaların bu şirkete daha fazla destek vermeme kararları oldu. Zaman içinde şirketin yönetim kurulu başkanı oldum. Ardından şirketi devraldık. 10 bin metrekare kapalı alanı vardı. Zamanla büyük mesafeler kat ettik. 10 yıl kadar önce de ben tüm şirketlerdeki sorumluluklarımı çocuklarıma bıraktım. Onlar bu işi benden çok daha rahat yapıyorlar, daha iyi yapıyorlar. Sıkıntılı günlerden geçtik.  Daha sonra zirveye tırmandık, geliştik ve bu günlere geldik. Bugün 5 ayrı fabrikada üretim yapıyoruz."

Sema Güral Sürmeli: "Önümüzdeki dönemde çok özel sürprizlerimiz var"

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise, 50 yıllık birikimin markalarına ve iş ortaklarına büyük güç verdiğini söyledi: "Katma değeri yüksek ürünlerimizi 72 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Dünyaca ünlü otel zincirlerinde, cruise gemilerinde, herhangi bir kıtada gittiğiniz herhangi bir restoranda Kütahya Porselen ürünleri ile karşılaşabilirsiniz.  Gücünü inovasyon ve tasarımdan alan ve sektöründe tasarım merkezini kuran ilk firmayız. Tasarım ve AR-GE merkezlerimizde geliştirdiğimiz ve dünyada teknolojik anlamda öncü yeni nesil koleksiyonlarımızın arkasında başarılı bir Kütahya Porselen ekibi var. Önümüzdeki dönemde sizleri heyecanlandıracak çok güzel sürprizlerimiz var. Tasarım yönetim süreçlerimiz kapsamında dünyaca ünlü tasarımcılar ile yeni iş birliklerine imza atmış bulunmaktayız. Yeni koleksiyonlarımızı çok yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Sema Güral Sürmeli: "NG Mutfak Sanatları Akademisi'ni kuruyoruz"

Sema Güral Sürmeli konuşmasında, Kütahya Porselen olarak önümüzdeki dönemde otel ve gastronomi sektörüne (Horeca) daha da ağırlık vereceklerini vurguladı. "Pandemiye rağmen otel ve gastronomi satış kanalımız için geçtiğimiz yıldan itibaren, showroom yatırımlarımızı hızlandırdık. Türkiye'nin en büyük porselen showroomlarını ilk olarak Antalya'da, ardından İzmir'de ve Ankara'da hayata geçirdik. İstanbul'un İSTOÇ bölgesindeki showroomumuzun kapılarını önümüzdeki günlerde açmaya ve burada otel ve gastronomi sektörünün önde gelen şeflerini ağırlayarak gastronomi buluşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. En önemlisi de bu showroomda bir eğitim salonumuz olacak ve "NG Mutfak Sanatları Akademisi" adı altında, gastronomi öğrencilerimize çeşitli eğitimler vererek sektöre hazırlayacağız."

Sema Güral Sürmeli, NG grup şirketlerinde kadın çalışan ve yönetici sayısının hayli yüksek olduğunu belirterek, "NG kurucu başkanımız, kıymetli babam Nafi Güral'ın bu anlamda bir hayali vardı. Tamamen kadın çalışanlardan oluşan bir fabrika… Geçtiğimiz sene organize sanayi bölgesinde NG lojistik fabrikamızda bu proje hayat buldu. Forklift kullanımından paketlemeye, yüklemeden lojistiğe her alanda sadece kadınlar var. Erkek işi denilebilecek bütün işleri yapıyorlar… Yönetici de kadın çalışan da…" dedi.

Konuşmaların ardından Kütahya Porselen'in 2020'de en yüksek ciroyu yapan bayilerine ödülleri verildi. 2020 Türkiye ciro ödüllerinin 1.'si Diyarbakır iş ortağı Fecra Perakendecilik, Türkiye ciro 2.'si Ankara iş ortağı Taşpınar dayanıklı tüketim malları, Türkiye ciro 3'sü İstanbul iş ortağı Asır Group oldu.

Kütahya Porselen iş ortakları ve çalışanlarının katıldığı kutlama töreni, dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev'in Kütahya Porselen 50. Yıl Özel Konseri ile sona erdi.

Kütahya Porselen, 50. kuruluş yıldönümünü online üzerinden rekor katılımla gerçekleştirdi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Kütahya Porselen, 50. kuruluş yıldönümünü online üzerinden rekor katılımla gerçekleştirdi - Son Dakika Magazin


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