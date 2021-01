Kütahya Porselen, 50. kuruluş yıldönümünü online üzerinden rekor katılımla gerçekleştirdi

Kütahya Porselen'in 50. Yıl kutlaması ve Yükselen Yıldızlar Ödül Töreni pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel'de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Kütahya Porselen'in 50. Yıldönümü kutlamasına, Türkiye'de ilk kez rekor katılımla yüzlerce iş ortağı aynı anda online olarak bağlandı.

KütahyaPorselen 50. Yıl kutlama törenine, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Semal Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral ile diğer aile üyeleri katıldı. Ayrıca, Nafi Güral'ın değerli ağabeyi Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral da törene katılarak Kütahya Porselen'in 50. Yıl dönümü kutlamasını onurlandırdı.

'in kuruluş hikayesinin çok zor şartlarda başladığını söyledi: "1971'de Kütahya'da bir hareket başladı. Atatürk hayatta iken ülkenin her noktasında bir fabrika kurulmasını, böylelikle sanayinin ülkemize yerleşmesini istemişti. O dönemde yurt dışından uzmanlar çağırmışlar, uzmanlar her yeri gezip öneriler sunmuşlar. Kütahya'ya gelen bir Fransız uzman, verdiği raporda Kütahya'da porselen üretilmesini önermiş. Burada her türlü şartlar hazır, burada porselen üretilmesi lazım demiş. Tabi 30'lu yıllar evlerimizde porselen yok ki nasıl üretelim gibi bir durumla karşılaşılmış. Sonra Atatürk demiş ki, Kütahya'da bir kiremit fabrikası kurun. Biz bunu vasiyet olarak kabul ettik."Nafi Güral, Kütahya Porselen 'in 50 yıllık ilham veren yolculuğunu şu sözlerle anlattı:"1971 yılında bir girişim ortaklığı oldu. Ortaklıkta başkan yardımcısı olarak ben de bulundum. Çalıştık kolları sıvadık ama 12 Mart Muhtırası oldu. Krediyi aldık, temelini attık, inşaat başlayacak bu arada Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Ama biz durmadık, sıkıntılara rağmen devam ettik, iyi ki de etmişiz. Yola devam ederken faiz yükü, kur farkı baskısı bir de bankaların bu şirkete daha fazla destek vermeme kararları oldu. Zaman içinde şirketin yönetim kurulu başkanı oldum. Ardından şirketi devraldık. 10 bin metrekare kapalı alanı vardı. Zamanla büyük mesafeler kat ettik. 10 yıl kadar önce de ben tüm şirketlerdeki sorumluluklarımı çocuklarıma bıraktım. Onlar bu işi benden çok daha rahat yapıyorlar, daha iyi yapıyorlar. Sıkıntılı günlerden geçtik. Daha sonra zirveye tırmandık, geliştik ve bu günlere geldik. Bugün 5 ayrı fabrikada üretim yapıyoruz."