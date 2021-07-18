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Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı - Son Dakika

Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı

18.07.2021 10:26
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı, System.String[]

Kütahya Porselen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 350 metrekarelik mağaza ve showroomunu hizmete açtı.

Kütahya Porselen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 350 metrekarelik mağaza ve showroomunu hizmete açtı.

Kütahya Porselen'in Marmaris Mutfak ortaklığı ile Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde oluşturduğu yeni mağaza ve showroomun açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve seçkin davetli katılımıyla gerçekleştirildi.

Kokteyl ile başlayan açılış töreni, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Eşi Onur Sürmeli, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Opera Sanatçısı Hakan Aysev iş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

"YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Bodrum mağazasının açılışında yaptığı konuşmada ürün tasarımında olduğu gibi yeni mağazacılık tasarımıyla da porselen sektörünün geleceğine yön verdiklerini ve bu konsepti Bodrum'a da taşımaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Sürmeli, "Tüm dünya, zorlu bir süreçten geçti. Kütahya Porselen pandemi döneminde de tüm tedbirleri alarak, üretmeye, yeni başarılara imza atmaya devam etti. 300'den fazlası ödüllü 4 binin üzerinde tasarımı bulunan Karim Rashid iş birliğimiz ile müthiş bir heyecanla ortaya çıkardığımız Skallop koleksiyonumuzu geçtiğimiz günlerde tanıttık. Bunun yanında showroom yatırımlarımızı hızlandırarak Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni mağazalarımızı açtık. Bodrum'daki bu mağazamız ile özel tasarımlardan hediyeliklere kadar binlerce özel ürünü tüketicilerle buluşturmaktan mutlu ve gururluyuz" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY KENDİ ÜRETİMİMİZİN KIYMETİNİ BİLMEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da açılıştaki konuşmasında, "Bu güzel tabloyu paylaşmak için geldim. Tüm Güral Ailesi'ne ve Kütahya Porselen'e teşekkür ederek başlamak istiyorum çünkü yerli ve milli konusunda en büyük desteği verdiklerini düşünüyorum. Türkiye için en önemli şey kendi malımızı, kendi ürettiğimizi kullanmak, değerini ve kıymetini bilmek. Kütahya Porselen, bu anlamda yıllardır ürettiği ürünler ile evimizde yerini alıyor. Özellikle benim mutfağımda tabii ki Kütahya porselen ürünleri var değerli ailemizin başarılarının devamını diliyor hepinize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"BODRUM'UN EKONOMİSİNE VE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Marmaris ve Bodrum'un kardeş iki ilçe olduğunu dile getirirek, "Bodrum 3 bin 500 yıldır mutluluğun adresidir. İşini aşkla yapan Marmaris Mutfak ve onun üzerinde ismini taşıdığı Kütahya Porselen burada hizmet vermesi Bodrumumuza aşk ve sevgi katacak olması bizleri çok mutlu etti. İki markanın birleşmesi ile Bodrumumuzu hem ekonomisine hem de turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yatırımları için şükran ve minnetlerimi bizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz Bodrum'a yatırım yapanın her zaman kazanacağını vurgulayıp, "Bodrum nasıl bir marka ise Kütahya Porselen de büyük bir marka. Bodrum, turizmde olduğu kadar ticarette ciddi bir potansiyele sahip bir konumda. Buraya yatırım yapan asla kaybetmez Kütahya Porselen ve Marmaris Mutfak ailesine hayırlı olsun dileğinde bulunup, bu yatırımları için şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Kurdele kesimin ardından davetliler mağazayı gezerek ürünleri inceledi ve alışveriş yaptı.

Açılış sonrasında ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev mini konseri ile davetlilere müzik ziyafeti yaşattı. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son bulurken Güral Ailesi, davetlileri tek tek uğurlayarak, katılımları için teşekkür etti.

YENİLİKÇİ, ÖZGÜR VE TASARIM ÖDÜLLÜ ÜRÜNLER BODRUM SOFRALARIYLA BULUŞUYOR

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Kütahya Porselen'in yenilikçi ve dinamik serilerini barındıran mağazada, özellikle Bodrum'da yaşayan tüketicilerin günlük yaşam tarzlarına uygun, kendilerinin oluşturabileceği tamamen özgür ürün gamının yanı sıra, sunum ağırlıklı sofralar için profesyonel seriler de tüketicilerin beğenisine sunulacak. Kütahya Porselen'in ünlü tasarım ödüllü ürünlerini, yemek, çay, kahve, kahvaltı takımlarını, porselen tencere ve aksesuarlarını tüketicilerle buluşturacak olan Kütahya Porselen, yeni mağazasında gastronomi profesyonellerine de hizmet verecek" denildi.


Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı
Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı

Kütahya Porselen, Marmaris, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya Porselen, Bodrum'da mağaza açtı - Son Dakika Ekonomi


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