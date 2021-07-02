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KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU - Son Dakika

KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU

02.07.2021 15:25

İZMİR'in Bornova ilçesi Pınarbaşı'nda yer alan 3 bin 500 metrekarelik alanda yeni showroomunu açan Kütahya Porselen, mağazacılıkta geliştirdiği yeni konseptini İzmir'de hizmete sunduğunu duyurdu.

İZMİR'in Bornova ilçesi Pınarbaşı'nda yer alan 3 bin 500 metrekarelik alanda yeni showroomunu açan Kütahya Porselen, mağazacılıkta geliştirdiği yeni konseptini İzmir'de hizmete sunduğunu duyurdu. Tarz sahibi ve fonksiyonel binlerce ürünün sergilendiği mağazanın açılışı normalleşmenin ilk gününde geniş bir katılımla yapıldı.

Kütahya Porselen, geliştirdiği yeni mağazacılık konseptini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. İzmir Pınarbaşı'nda hizmete sunduğu 3 bin 500 metrekarelik yeni showroomunda, dünyaca ünlü tasarım ödüllü ürünlerini, yemek, çay, kahve, kahvaltı takımlarını, porselen tencere ve aksesuarlarını tüketicilerle buluşturacak.

Mağazanın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kaymakam Mustafa Gündoğan, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda davetli katıldı.

'GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYERLERİNE YÖN VERİELECEK'

Gücünü inovasyon ve tasarımdan alan Kütahya Porselen olarak ürün tasarımında olduğu gibi yeni mağazacılık tasarımıyla da porselen sektörünün geleceğine yön verdiklerini belirten Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, showroom açılışında yaptığı konuşmada NG Mutfak Sanatları Akademisi ile gastronomi öğrencilerinin kariyer yolculuklarına yön vereceklerini ifade etti. Açılışını yaptıkları mağazada aynı zamanda Horeca sektörünün önde gelen şeflerini ağırlayarak gastronomi buluşmalarına da ev sahipliği yapacaklarını anlatan Sürmeli, "Zor bir süreçten geçtik. Uzun süre önce hayalini kurmuştuk. Açılış için bekledik. Kurucu başkanımız babam Nafi Güral'ın bize hep bir öğüdü oldu; 'Kriz kelimesini kullanmayın. Ama, asla demeyeceksiniz, zorluklarla mücadelede edeceksiniz ve her biriniz ayrı ayrı başarılı olacaksınız.' Bu nedenle tüm ülke ve dünya için bir kriz söz konusuyken bu yatırımları yapıp hayata geçirdik. Kütahya personelin 50'nci yılını kutladık. Bu zordur ve bunu başardık. İnsan iş gücü, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon merkezlerine yatırım yaptık. Kendimizi her geçen gün geliştirdik, büyüttük. Çok iyi tasarımcılarla dünya genelinde ödüller aldık. Birbirimizden aldığımız güçle çalışıp ürettik. NG Mutfak Sanatları Akademisi'ni kurup şef adayları için çalışmaya başladık. Sadece porselen üretmiyor her anlamda istihdam yaratmaya, bu alanları kadınlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Showroomlarımızı yeniledik. Turizm yatırımlarını sürdürdük. Devletimizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz. Bu showroom sizlere emanetimizdir? diye konuştu.

Açıklamasında gelişen turizm ve gastronomi sektöründe ihtiyaçların da sürekli değiştiğini vurgulayan Sürmeli, gastronomi kanalında şeflerden aldıkları görüşler doğrultusunda, ihtiyaçlara ve trendlere göre tasarımlar yaptıklarını, yeni koleksiyonlar geliştirdiklerini söyledi. Showroomun 1500 metrekare alana ve 2 bin metrekare depo alanına sahip olduğunu ifade eden Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada ve diğer yeni hizmete açtığımız showroomlarımızda sadece yeni nesil koleksiyonlarımızı tanıtmayacağız. Horeca sektörünün önde gelen şeflerini ağırlayarak gastronomi buluşmalarına da ev sahipliği yapacağız. İş ortaklarımız müşterilerini showroomlarımızda ağırlayarak daha verimli görüşmeler yapacaklar. En önemlisi de eğitim salonlarımız olacak ve 'NG Mutfak Sanatları Akademisi' adı altında gastronomi öğrencilerimize çeşitli eğitimler verilecek. Dünyada ilk kez ürettiğimiz yeni nesil koleksiyonlarımızın arkasında, başarılarını ödüller ile taçlandıran bir Kütahya Porselen ekibi var. Bu sene Rosa ve Hypnose koleksiyonlarımız ile dünyanın en prestijli ödül programlarından biri olan iF Design Award'ta 2 ödüle birden layık görüldük."

'BU AÇILIŞ ÖNÜMÜZDEKİ ŞAHLANIŞIN BİR HABERCİSİ OLSUN'

Açılışta konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de normalleşmenin ilk günü 1 Temmuz'un yeni bir başlangıcın tarihi olduğunu belirterek hem Türkiye'nin hem dünyanın zor zamanlardan geçtiğine dikkat çekti. Vali Köşger, "Hiç tahmin edilmeyen sıkıntılar yaşandı. Buna rağmen ülkemiz bu sıkıntıyı en az hasarla atlatmaya çalıştı. Moralimizi bozmadan, enseyi karartmadan yola devam etmeye çalıştık. Güral ailesi İzmir'e yakışan bir tesisi açıyor. Onlar sektörün öncüleri. Onlara yakışan budur. En sıkıntılı ve umutsuz dönemlerde canlandırıcı bir başlangıcı yapmak sektörün duayenlerine yakışır. İnşallah bu açılış önümüzdeki şahlanışın bir habercisi olsun. İzmir'i çok daha iyi noktalara getirmenin müjdecisi olsun" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da yeni mağazanın istihdama, ekonomiye sağladığı katkıların yanı sıra bir kadın girişimcinin yönetim kurulu başkanı olmasından da ayrıca memnun olduğunu söyledi. Kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kuşaklar arası devirin çok önemli olduğunu anlatan İduğ, şöyle konuştu:

"50 yıllık bir markadan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne baktığınızda kuşaklar arası geçiş çok sık değil. Birinci kuşağın ikinci kuşağa devri yüzde 30, ikinci kuşağın üçüncü kuşağa devri yüzde 4, üçüncü kuşaktan dördüncü kuşağa devir ise yüzde 1'in altında. Bu ülkeye katkı koymak için bu şirketlerin uzun süre ayakta kalması ticarete katkı sağlaması çok önemli. Bornova'ya güzel bir mağaza kazandırdınız. Yatırımların gelir getirmesini daha da büyümesini arzu ederim."

KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU
KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU

Kütahya Porselen, Gastronomi, Kütahya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KÜTAHYA PORSELEN MAĞAZACILIKTAKİ YENİ KONSEPTİNİ İZMİR'DE HİZMETE SUNDU - Son Dakika Ekonomi


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