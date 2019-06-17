Son Dakika Haberleri: Kütahya Porselen Sanat Evi'ne ziyaret
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Kütahya Porselen Sanat Evi'ne ziyaret

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral tarafından kurulan Kütahya Porselen Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Kütahya Porselen Sanat Evi'ne ziyaret, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral tarafından kurulan Kütahya Porselen Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Çini, seramik ve porselenin geçmişten günümüze yolculuğunu anlatan örnekler, Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerleri, Nafi Güral ve ailesinin yıllardır biriktirdiği eserler ile Güral ailesine ait klasik araçların sergilendiği Sanat Evi'nde incelemelerde bulunan Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman'a Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli eşlik etti.

Eserleri yakından inceleyip bilgiler alan Vali Ömer Toraman, Kütahya'nın tanıtımına desteklerinden dolayı Güral ailesine teşekkür etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Nafi Güral, Kütahya Porselen, Kütahya
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