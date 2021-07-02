Kütahya Porselenden Bornova'da büyük yatırım - Son Dakika

Açılışa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Fincancılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bala Telingün ve çok sayıda STK Temsilcisi katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Köşger, sektörlerin öncülerine büyük görevler düştüğünü ifade etti. Güral ailesinin de bu bilinçle hareket ettiğini söyleyen Vali Köşger, "İzmir'e yakışan bir tesis açılıyor. En sıkıntılı dönemlerde canlandırıcı başlangıçlar yapmak öncülere yakışır. Güral ailesi de bunu yapıyor" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Koronavirüs pandemisiyle mücadele önlemleri kapsamında 15 aydır açılış yapılamadığını hatırlatarak, "Bugün burada böylesine görkemli bir açılışa ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. 50 yıllık bir markadan söz ediyoruz. Markalaşmada kurumsallık ve sürdürülebilirlik en önemli konuların başında geliyor. İhracatta önemli bir paya sahip olan, büyük bir şirkette kadın bir yönetim kurulu başkanın olması çok değerli ve önemli. Bornova'mıza çok güzel bir tesis kazandıran Güral ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, İzmir'e porselen sektörünün en büyük showroom'unu açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi ve tesisi İzmirlilere emanet ettiklerini söyledi.