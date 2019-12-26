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Kütahya-romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2
6 saat önce
Romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:29 Kaynak: DHA
KÜTAHYA-Romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2
Son Dakika 79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi