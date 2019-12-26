Kütahya-romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya-romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2 - Son Dakika

Kütahya-romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2

6 saat önce

Romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2.

KÜTAHYA-Romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2

Kütahya-romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:29 Kaynak: DHA
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