KÜTAHYA Sağlık çalışanı çift kazada yaralandı - Son Dakika

Sağlık çalışanı çift kazada yaralandı

KÜTAHYA'da Hakan Kalan (38) kullandığı otomobille yola çıkan yaban domuzuna ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü diş teknisyeni Hakan Kalan ile hemşire eşi Dilek Kalan (40) yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde diş teknisyeni olarak çalışan Hakan Kalan, kullandığı 26 UE 980 plakalı otomobille yola çıkan yaban domuzuna, ardından ise demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hakan Kalan'ın yanı sıra araçta bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olan eşi Dilek Kalan yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi devriye gezerken kazayı gören jandarma ekipleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çift, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.