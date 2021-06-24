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KÜTAHYA SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ERŞAN: VAKA ARTIŞININ NEDENİ EV ZİYARETLERİ VE SOSYAL HAREKETLİLİK - Son Dakika

KÜTAHYA SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ERŞAN: VAKA ARTIŞININ NEDENİ EV ZİYARETLERİ VE SOSYAL HAREKETLİLİK

24.06.2021 16:58

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında en fazla vakanın görüldüğü Kütahya'da İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sosyal hareketliliğe dikkat çekti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında en fazla vakanın görüldüğü Kütahya'da İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sosyal hareketliliğe dikkat çekti. Ev ziyaretlerinin vaka artışına neden olduğunu kaydeden Dr. Erşan, 'Vakaları analiz ettiğimiz zaman muhtemel bulaş nedenlerinin dış ortamlardaki sosyal hareketlilikten kaynaklandığı, sonrasında da yüzde 30 civarında aile içi bulaş şeklinde de vakalar karşımıza çıkmış oldu' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12- 18 Haziran tarihli koronavirüs risk haritasında 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da vaka sayısı 88,26'dan 27,92 artışla 116,18'e çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sosyal hareketlilik ve ev ziyaretleri nedeniyle kentte vakaların artığını söyledi. Dr. Erşan, 'Şu an en yüksek vaka sayısına sahip olan iliz maalesef. Son haftada yüzde 30 civarında bir artışla karşılaştık. Son 2 haftaya baktığımızda iklim açısından hava soğuk geçti. Bu kapalı mekanlarda geçirilen sürenin artmasına neden oldu. İnsanlarımız kısıtlamalarında kaldırılmasıyla beraber kapalı mekanlarda vakit geçirmiş oldu. Sosyal hareketlilikle birlikte riskte artmış oluyor. Dolayısıyla bizde de bu risk söz konusuydu. Vakaları analiz ettiğimiz zaman muhtemel bulaş nedenlerinin dış ortamlardaki sosyal hareketlilikten kaynaklandığı, sonrasında da yüzde 30 civarında aile içi bulaş şeklinde de vakalar karşımıza çıkmış oldu' dedi.

Vatandaşlardan kapalı mekanlarda geçirdikleri süreyi düşürmelerini, komşu ve akraba ziyaretlerini ise ötelemelerini tavsiye eden Dr. Mehmet Erşan, 'İlimize has kültürel uygulamalar da var. Gezek (kalabalık ev ziyareti) dediğimiz hadise de vakaların bir kısmına sebep oluyor. Bu tip bir araya gelmeleri ötelersek ilimiz için faydalı olacaktır. Şu an için yüksek riskli iller arasındayız. Tedbiri elden bırakmadan, bir araya geldiğimizde süreyi kısaltarak, maske ve mesafeye dikkat ederek vakit geçirirsek daha iyi olur' diye konuştu.

Aşının önemine de dikkat çeken Dr. Erşan, Kütahya'da vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirtti. Türkiye'de aşı oranları açısından 27'nci il olduklarını belirten Dr. Erşan, 'Toplam 367 bin doz aşı yapıldı. Bunun 244 bini birinci doz, 123 bini de ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlarımız. Aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerimizde, oluşturduğumuz Covid-19 aşı polikliniklerimizde, OSB'lerde mobil ekiplerimizle, cumartesi günleri de alışveriş merkezimiz içerisinde aşı uygulaması yapılıyor. Randevu dışında müracaat eden vatandaşlarımıza da aşı hizmeti sunuyoruz. Bu süreçte fedakarca sahada görev yapan tüm sağlık personellerimize teşekkür ederim' dedi.

İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ERŞAN: VAKA ARTIŞININ NEDENİ EV ZİYARETLERİ VE SOSYAL HAREKETLİLİK - Son Dakika


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