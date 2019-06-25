Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE ANNE VE KIZI ÖLDÜ
Son Dakika Güncel Haber

KÜTAHYA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE ANNE VE KIZI ÖLDÜ

54 dakika önce

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

KÜTAHYA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE ANNE VE KIZI ÖLDÜ, System.String[]
Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18), hayatını kaybetti. Araçta sıkışan 3 kişi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobildekilerin Antalya'ya tatile gittikleri öğrenildi.
Kaza, sabah 06.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu 25'inci kilometrede meydana geldi. Antalya'ya tatile gitmek için Kocaeli'den yola çıktığı öğrenilen Aysel Güldal, kullandığı 34 UZ 2348 plakalı otomobille Sofça köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerleri aşan Güldal'ın kullandığı araç, 10 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden kayalıklara fırlayan Zehra Erdoğan (18) ve annesi Ferda Erdoğan (47) hayatını kaybetti. Sürücü Aysel Gürdal (48), Süreyya Bahar (48) ve Necla Naz Bahar (12) ise araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri, aracın içindekileri aracın kapılarını keserek çıkardı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Anne, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile Trump, G-20 Zirvesi'nde görüşecek Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu İcradan yarı fiyatına satılık Maserati Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:59:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE ANNE VE KIZI ÖLDÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]