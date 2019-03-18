Son Dakika Haberleri: Kütahya Şehidi 800 Nüfuslu Köyde Binlerce Kişi Uğurladı

Kütahya Şehidi 800 Nüfuslu Köyde Binlerce Kişi Uğurladı

59 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi Hediye Çakır, şehit oğullarını tabutuna sarılarak 'Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanına' diye gözyaşı döktü. 800 nüfuslu köyde şehidi son yolcuğuna binlerce kişi uğurladı. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesi Kevet üs bölgesine, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada şehit olanlar askerlerden Piyade Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Van'a oradan da özel uçakla dün gece memleketi Kütahya'ya getirildi. Şehit Yaşar Çakır için memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde cenaze töreni yapıldı. Buradaki törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Ak Parti milletvekili İshak Gazel, Ahmet Tan, CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin babası Kadir Çakır, ağabeyi Aziz Çakır, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişilik binlerce kalabalık katıldı.

'ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTEDİ'

Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü camiye getirilen Yaşar Çakır'ın Türk bayrağına sarılı cenazesine sarılan anne Hediye Çakır, 'Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişim, hem dünyada mekanımı yaptı, hem de ahirette mekanımı yaptı. Vatan sağ olsun. Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanınaö diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Kadir Çakır ise 'Vatan sağ olsun, bizde şehit olmaya hazırızö dedi. Köy camiinde kılınan öğle namazının ardından şehit bekar ve 4 yıllık asker olan şehit Yaşar Çakır, askerlerin omuzlarında götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

PKK, Piyade, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış Bakan Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Şehidi 800 Nüfuslu Köyde Binlerce Kişi Uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]