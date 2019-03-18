Kütahya Şehidi 800 Nüfuslu Köyde Binlerce Kişi Uğurladı

Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Çavuş Yaşar Çakır, memleketi Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesine bağlı Çayırbaşı
köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi Hediye Çakır, şehit oğullarını tabutuna sarılarak 'Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanına' diye gözyaşı döktü. 800 nüfuslu köyde şehidi son yolcuğuna binlerce kişi uğurladı. Irak kuzeyindeki Hakurk
bölgesi Kevet üs bölgesine, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada şehit olanlar askerlerden Piyade Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır, Hakkari
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Van
'a oradan da özel uçakla dün gece memleketi Kütahya'ya getirildi. Şehit Yaşar Çakır için memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde cenaze töreni yapıldı. Buradaki törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Ak Parti milletvekili İshak Gazel
, Ahmet Tan
, CHP
milletvekili Ali Fazıl Kasap
, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
, Kütahya Jandarma
Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, şehidin babası Kadir Çakır, ağabeyi Aziz Çakır, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişilik binlerce kalabalık katıldı.
'ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTEDİ'
Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü camiye getirilen Yaşar Çakır'ın Türk bayrağına sarılı cenazesine sarılan anne Hediye Çakır, 'Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişim, hem dünyada mekanımı yaptı, hem de ahirette mekanımı yaptı. Vatan sağ olsun. Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanınaö diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Kadir Çakır ise 'Vatan sağ olsun, bizde şehit olmaya hazırızö dedi. Köy camiinde kılınan öğle namazının ardından şehit bekar ve 4 yıllık asker olan şehit Yaşar Çakır, askerlerin omuzlarında götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.