Kütahya şehidinin kimliği belirlendi - Son Dakika

Yılmaz ailesinin bulunduğu Yunus Emre mahallesi Net sokakta bulunan evine, Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer giderek acılı haberi verdi. Ev bayraklarla dolatılırken, sağlık ekipleri de çevrede görev aldı. - ESKİŞEHİR

Yılmaz ailesi, İdlip'te görev yapan çocuklarından bir süredir haber alamayınca Kütahya Valilliği'ne başvurup yardım istedi. Aileden alınan DNA örneklerini ilgili birimlere gönderilmesi sonucu, şehitleri arasında Uzman Çavuş Muhammet'in de olduğu belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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