Kütahya Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-2
52 dakika önce
Kütahya Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır son yolculuğuna uğurlanıyor-2(Tür: Yurt)
Kütahya Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır son yolculuğuna uğurlanıyor-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:44 Kaynak: DHA
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