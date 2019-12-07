Son Dakika › Güncel › Kütahya-şehit polis alaattin özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Kütahya-şehit polis alaattin özdemir son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehit Polis Alaattin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
KÜTAHYA-Şehit Polis Alaattin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı (TAMAMI)
Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü