KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2
29 dakika önce
KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:44 Kaynak: DHA
KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma
Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2
(Tür: Yurt)
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