Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2
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KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2

29 dakika önce

KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2(Tür: Yurt)

KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2
(Tür: Yurt)
KÜTAHYA Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı-2
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:44 Kaynak: DHA
Jandarma, Güncel
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