"Kütahya seni bekliyor" projesine destek sürüyor - Son Dakika
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"Kütahya seni bekliyor" projesine destek sürüyor

6 saat önce

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın, kentin tanıtımı için geçen yıl eylül ayında sosyal medya üzerinden başlattığı "Kütahya seni bekliyor" projesine sinema sanatçısı Ahmet Kural'ın da destek verdiğini bildirdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın, kentin tanıtımı için geçen yıl eylül ayında sosyal medya üzerinden başlattığı "Kütahya seni bekliyor" projesine sinema sanatçısı Ahmet Kural'ın da destek verdiğini bildirdi.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'nın tanıtımı için başlattığı kampanyanın ülke genelinden büyük destek gördüğünü söyledi.

Akademisyenler, siyasetçiler, iş insanları ve sanatçıların sosyal medya sayfalarından kampanyaya destek verdiğini belirten Erbaş, "Projeye son olarak ünlü sinema oyuncusu Ahmet Kural destek verdi. Aynı zamanda Kütahyalı olan Kural, bize destek vererek kentimizin tanıtımı için üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu ifade etti." dedi.

Erbaş, daha önce de ses sanatçısı Serdar Ortaç, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat karakterini canlandıran oyuncu Necati Şaşmaz'ın da sosyal medya sayfalarından projeye destek videoları yayınladığını sözlerine ekledi.

Ahmet Erbaş, Ahmet Kural, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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