Son Dakika Haberleri: Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı 1.Lige yükseldi
Son Dakika Spor Haber

Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı 1.Lige yükseldi

2 saat önce

Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2.Lig 3.Etap Masa Tenisi Maçları sonunda 1.Lige yükseldi.

Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı 1.Lige yükseldi, System.String[]
Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2.Lig 3.Etap Masa Tenisi Maçları sonunda 1.Lige yükseldi.

İstanbul Tozkoparan Spor Salonunda 3 Etap olarak yapılan ve 16 takımın yarıştığı müsabakalarda Seramik Spor Kulübü takımı turnuvayı 2.olarak tamamlayarak 1.lige yükseldi.

Yoğun ve düzenli antrenman programı neticesinde istedikleri başarıyı elde ettiklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Masa Tenisi Antrenörü İrem Çabuk; Müsabakada mücadele eden sporcular Şahika Yurttaş, Elif Kaya, Rumeysa Yıldırım, Şulenur Tosun, Sena Şenkaş ı tebrik etti. Çabuk, ayrıca desteklerinden dolayı NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Başkan, yönetici ve idarecilerine de teşekkür etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:33 Kaynak: İHA
İstanbul, Kütahya Seramik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım'ın Seçim Sloganı Belli Oldu Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım Zalim İstanbul'un Sezon Finalinde Cemre, Nedim'i Konaktan Kaçırdı Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Seramik Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi takımı 1.Lige yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]