Kütahya simav'da kar lastiği takmayan sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika
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Kütahya simav'da kar lastiği takmayan sürücülere ceza uygulandı

6 saat önce

Simav'da kar lastiği takmayan sürücülere ceza uygulandıKÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kış lastiği uygulaması kapsamında, polisin yaptığı denetimlerde kurallara uyanlara teşekkür edilirken, uymayan 25 sürücüye 776'şar lira ceza kesildi.

Simav'da kar lastiği takmayan sürücülere ceza uygulandı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kış lastiği uygulaması kapsamında, polisin yaptığı denetimlerde kurallara uyanlara teşekkür edilirken, uymayan 25 sürücüye 776'şar lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kullanımı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması kapsamında Kütahya- Simav Karayolu Gökçeler Kavşağı'nda uygulama noktasında denetim yaptı. Trafik polisleri TIR, otobüs, minibüs ve hafif ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı. Lastik tırnakları arasında derinliği ölçen ekipler uygulamanın 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Kış lastiği takmayan 25 sürücüye 776'şar lira para cezası kesilirken, kurala uyan sürücülere ise teşekkür edildi. Kış lastiği uygulaması öncesinde can güvenliği için bütün bakımlarını yaptırdığını söyleyen ticari araç sürücüsü Resul Üner (31), "Kışın soğuklarda güvenli seyredebilmemiz için kış lastiklerimi taktırdım. Hem kendimiz hem de başkalarının güvenliği için kurallara uymaya çalışıyoruz. Diğer sürücülerinde kış lastiklerini taktırmalarını istiyorum. Bu can güvenliğimiz için çok önemli" dedi. Sürücü Metin Özdoğan (41) da "Ben sadece aracımın arka lastiklerine kış lastiği taktırmıştım. Ön lastiklere de kış lastiği zorunluluğu olduğunu bilmiyordum. 776 lira ceza kesildi. Şimdi gidip aracımın ön lastiklerine de kar lastiği taktıracağım. Bu uygulamalar bizim için çok önemli" diye konuştu.

Kütahya simav'da kar lastiği takmayan sürücülere ceza uygulandı

1 Nisan, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
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