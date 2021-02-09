Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü - Son Dakika

Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü

09.02.2021 14:25

Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü Kütahya'nın Simav ilçesinde yaban domuzuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde yaban domuzuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, dün gece kaza ilçeye 20 kilometre uzakta bulunan Hisarbey köyünde meydana geldi. Tuncay Damrık'ın kullandığı 43 ABT 239 plakalı araç, seyir halindeyken aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarına devrildi. Araç içinde yolcu olan Erdoğan Damrık olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Ayşe Damrık ve Hatice Damrık ise, kaldırıldıkları Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

olay yeri foto

Hastaneden detay

Hastane acilinden görüntü

Ölenlerin fotoğrafı

Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü
Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü
Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü
Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü

Otomobil, Kütahya, Simav, Ölü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü - Son Dakika


Son Dakika

İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı Onur Kıvrak'tan eski hocası Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik şart Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve ansızın kaybolan metal blok dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Uzaylılar Anadolu'da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim Diyarbakır'da 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturacak proje için ilk adım atıldı İsrail'deki kazıdan 1900 yıl öncesine ait maaş bordrosu çıktı Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
Teknik direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü ile anlaşma sağladı Teknik direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü ile anlaşma sağladı         
14:22
Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok         
14:00
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Meteoroloji'den İstanbul için Meteoroloji'den İstanbul için "sarı" kodlu uyarı: Şiddetli fırtına geri dönüyor         
13:28
Erol Bulut, Başakşehir maçında Mesut'u ilk 11'de görevlendirecek Erol Bulut, Başakşehir maçında Mesut'u ilk 11'de görevlendirecek         
13:07
Çatı katından düşen kadın, feci şekilde can verdi Çatı katından düşen kadın, feci şekilde can verdi         
12:36
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı         
11:32
Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor         
11:26
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor         
10:49
Çin'den Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya uyarı: Araçlar aniden hızlanıyor, bataryaları alev alıyor Çin'den Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya uyarı: Araçlar aniden hızlanıyor, bataryaları alev alıyor         
10:43
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı         
09:40
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 14:41:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei