Kütahya simav'daki şölende 1 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Simav'daki şölende 1 ton hamsi dağıtıldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde ilk kez düzenlenen Hamsi Şöleni'nde, yaklaşık 1 ton hamsi ekmek arası olarak dağıtıldı.

Simav Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen hamsi şöleninde vatandaşlar balık ekmek alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Şölende balık ekmek alabilmek için saatler öncesinden metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hamsiye doydu. AK Partili Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, balık pişirilen ızgaranın başına geçerek sırada bekleyen vatandaşlara pişirdiği balıkları ikram etti. Şölen de Simav'da Karadeniz rüzgarı esti. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve protokol üyelerinin de katılarak destek verdiği etkinlikte Simav'da yaşayan Karadenizli vatandaşlar ile ilçede eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yanı sıra kamu görevlileri de halk oyunları ekibinin gösterilerine eşlik ederek etkinliğe renk kattı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçede ilk kez düzenlenen Hamsi Şöleni etkinliği ile tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajları vermek istediklerini söyledi. Simav'da her renk ve kültürden vatandaşların mevcut olduğuna dikkat çeken Başkan Biçer, "Biz farklılıklarımızın zenginlikler olduğuna inanıyoruz" dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçede ilk kez düzenlenen Hamsi Şöleni etkinliği ile vatandaşların hem hamsiye doyduklarını hem de gönüllerince eğlenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Etkinlikte sıraya girerek balık ekmek alan Simavlı vatandaşlardan Yusuf Vural (72), "Çok sevdiğim hamsiye doydum" dedi.

Simav'da yaşayan aslen Trabzonlu olan Kemal Kaldırım, "Simav'da yaşayan bir Karadenizli olarak böyle bir etkinlik düzenlediği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Hamsiye doyduk. Bugün Simav'da bize Karadeniz rüzgarı esti" dedi.

Simavlı bileyci ustası Adil Ülken (69), "Bugün Simav'da Karadeniz fırtınası esti. Etkinlik sayesinde Karadeniz'in kültürünü, insanlarını tanıma fırsatı bulduk. Çok yararlı bir etkinlik oldu" diye konuştu.