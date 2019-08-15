KÜTAHYA Simav'daki termal tesislerde bayram bereketi

Simav'daki termal tesislerde bayram bereketiKütahya'nın Simav ilçesinde belediyeler tarafından işletilen toplam 1400 yatak kapasiteli 3 kaplıca, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde şifa ve tatil fırsatını birlikte yakalamak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Simav'daki termal tesislerde bayram bereketi

Kütahya'nın Simav ilçesinde belediyeler tarafından işletilen toplam 1400 yatak kapasiteli 3 kaplıca, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde şifa ve tatil fırsatını birlikte yakalamak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Yılın 4 mevsimi binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve doğal güzellikleriyle büyüleyen kaplıcalar, son zamanlarda artan modern tesislerle birlikte adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Halk arasında romatizma ve cilt başta olmak üzere siyatik, lumbago, cilt ve deri, egzama, nevrit, nevralji, kireçlenme, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar ile bazı cinsel rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, Kurban Bayramı tatilinde de şifa ve tatili bir arada yaşamak isteyen binlerce vatandaşı ağırladı. Tatilcilerin en fazla ilgiyi gösterdiği yerlerden biri de Simav ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki, 800 yatak kapasiteli Eynal Kaplıcaları oldu. Bunu sırasıyla yine Simav'da bulunan 400 yatak kapasiteli Çitgöl Kaplıcaları, ardından 200 yataklı Naşa kaplıcaları izledi.

ŞİFA VE TATİL FIRSATINI BİR ARADA

Simav Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmet Parlak (32), 180 apartta hizmet verdiklerini belirterek, Eynal'da 2 umumi banyomuz var. Bunun yanında bir restoranımız, bir ayak banyomuz, futbol ve basketbol sahamız, piknik alanlarımız, çay bahçelerimiz ve müşterilerine modern bir şekilde hizmet sunan marketlerimiz var. Eynal Kaplıcalarına gelenler hiç sıkılmadan şifa ve tatil fırsatını birlikte yakalıyor dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Tatili Eynal Kaplıcaları'nda geçirmek üzere İzmir'den geldiğini söyleyen vatandaşlardan Bülent Gültiken (58), İzmir'de Bornova'da özel bir fizik tedavi merkezinde boynum, sırtım ve ayaklarımdaki kireçlenme ve diğer rahatsızlıklardan dolayı 15 gündür tedavi görüyorum. Bir dostumun tavsiyesi üzerine Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek, buraya geldim. Günde 3 kez odamdaki banyoya girerek şifalı sulardan yararlanıyorum. Üç günde boynumdaki, sırtımdaki ve bacaklarımdaki ağrılarım yüzde 85 yüzde 90 dolayında azaldı. Çok memnunum. Eşim de benimle birlikte geldi. Eşim tatilini yapıyor, ben dertlerime şifa buluyorum dedi. Uşak'tan Eynal'a geldiğini söyleyen kamyon şoförü Haldun Seçen (55), Mesleğimden kaynaklanan bel ağrılarım vardı. Bayram tatili sürecinde yararlandığım sıcak sulardan şifa buldum. Herkese tavsiye ediyorum diye konuştu. İstanbul'dan Simav'a gelen emekli bankacı Veysi Önen (52), Bacaklarımda ağrılar vardı. Eynal Kaplıcaları'ndaki ayak banyosunda derdime şifa buldum. İlk kez geldiğim Eynal Kaplıcalarına İstanbul'a döndüğümde herkese tavsiye edeceğim. Burası harika bir yer dedi. Simav'a hem tatil hem de şifa aramak için İstanbul'dan geldiğini kaydeden Maşallah Bilim (49), Simav Eynal Kaplıcaları her türlü derdine şifa arayanlar için harika bir yer. Tatil ve şifa merkezi gibi. Ben de çeşitli dertlerime sıcak sularda şifa buldum diye konuştu. Bursa'dan gelen Yaman Yıldız (50), Burada kaliteli hizmet emsallerine göre çok ucuz bir şekilde veriliyor. Onun için Simav'ı tercih ediyoruz. Ben yıllardır tatil ve şifa için Simav Eynal Kaplıcaları'nı tercih ediyordum. Herkese tavsiye ederim dedi.

ESNAF DA MEMNUN

Bayram tatili dolayısıyla yaşanan yüzde 100 doluluk oranı bir yandan işletmelerin kasasını doldururken, diğer yandan da alışveriş için ilçe merkezine çıkan tatilciler nedeniyle esnafın da yüzü güldü. Simavlı esnaf Uğur Karagöz (36), Kaplıcalarımızın ilgi görmesi bizleri de memnun ediyor. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde kaplıcaya gelen turistler bizlerden alışveriş yaparak yüzümüzü güldürdü. Hiç bu kadar yoğunluk yaşamamıştık. Müşterilerimize yetişmekte zorlandık. Simavlı esnaf olarak kaplıcalarımızı velinimetimiz gibi görüyoruz. Kaplıcalarımızdaki yatak kapasitesinin artırılması durumunda, Simavlı esnaf olarak bizler daha çok kazanç elde edeceğimize yürekten inanıyoruz dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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