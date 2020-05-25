KÜTAHYA Sokağa çıkma yasağında taksiyle içki satarken yakalandı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında taksiyle içki satarken yakalandı

KÜTAHYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen kullandığı ticari araçla evlere içki götürdüğü tespit edilen sürücü, mahalle bekçisinin fark ederek takip etmesi sonucu yakalandı. Taksinin bagajında 89 adet içki şişesi bulundu.

İstirahatli olan bir mahalle bekçisi ticari taksi ile gelen bir sürücünün siyah poşetlere alkol koyarak bazı vatandaşlara verdiğini görerek takibe aldı. Mahalle bekçisi birkaç adrese daha aynı şekilde alkol bırakıldığı görmesi üzerine ekiplere bilgi ve araç plakasını verdi. Harekete geçerek aracı takibe alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ticari aracı Adnan Menderes Caddesi meydan kavşağında durdurdu. Otomobilin bagajından 89 adet içki şişesi ile post cihazı bulundu. Taksi sürücüsü işlemleri Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.