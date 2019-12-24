Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika
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Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı

6 saat önce

Şüpheli çantadan kıyafet çıktıKÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

KÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsü durağında bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Şüpheli çanta, özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.

Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:20 Kaynak: DHA
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