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KÜTAHYA SÜTYEN DÜZENEKLİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

1 saat önce

ANTALYA'da, alüminyum folyolu poşet ve içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ile mağazalar ve kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 1'i kadın 3 şüpheli, Kütahya'da yakalandı.

ANTALYA'da, alüminyum folyolu poşet ve içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ile mağazalar ve kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 1'i kadın 3 şüpheli, Kütahya'da yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışarak, kaçan şüphelilerin kullandığı kiralık 78 SP 309 plakalı otomobilin Kütahya'ya giriş yaptığını tespit etti. Şehir girişinde bir akaryakıt istasyonunda durdurulan araçta bulunan Sinan Y. (28), Serhat Y. (29) ve Gizem A.(27) gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen otomobilde yapılan aramada da şüphelilerin Antalya'dan çaldıkları malzemeler, 1 gram eroin, elektronik marketlerden çaldıkları ürünlerin mekanik alarmlarını devre dışı bırakmak amacıyla alüminyum folyo ile hazırladıkları poşet düzeneği ve kuyumculardan yaptıkları hırsızlıklarda kullandıkları içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.
KÜTAHYA SÜTYEN DÜZENEKLİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
Antalya, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:53 Kaynak: DHA
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