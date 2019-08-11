Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA Takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
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KÜTAHYA Takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

27 dakika önce

Takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandıKÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada, Saliha Ünal ve kızı Melek Pınar Ünsal yaralandı.

Takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada, Saliha Ünal ve kızı Melek Pınar Ünsal yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a giden Barış Ünsal yönetimindeki 34 FP 4328 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyan kontrolünü yitirmesi bonucu bariyerlere çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobildeki Saliha Ünal ve kızı Melek Pınar Ünsal yaralandı. Sürücü Barış Ünal ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinçe ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
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